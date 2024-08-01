Признал вину частично: в Башкирии осудили виновника гибели в ДТП молодой семьи.

Иглинский межрайонный суд вынес приговор 62-летнему жителю села Красная Горка Нуримановского района по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
По информации пресс-службы инстанции, 7 января 2024 года подсудимый за рулем Renault Duster на 39 километре автодороги Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка Нуримановского района выехал на встречную полосу, где врезался в Kia Rio, под управлением жителя села Иглино. Kia от удара опрокинулась в кювет.
В ДТП водитель Kia Rio, 27-летний житель села Иглино, его 19-летняя супруга скончались на месте аварии. Их годовалый сын получил телесные повреждения, был доставлен в медучреждение, где от полученных травм скончался. Еще один малолетний пассажир — 12-летний племянник погибшей семьи с травмами был госпитализирован. 61-летняя пассажирка Renault Duster получила телесные повреждения в виде тяжкого вреда здоровью.
Подсудимый свою вину признал частично, указав на допущенные погибшим водителем Kia Rio нарушения ПДД.
«С учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности преступления, а также учитывая принесение извинений перед потерпевшими и частичное возмещение причиненного морального вреда, суд приговорил жителя села Красная Горка к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года», — сообщили в суде.
Приговор в законную силу пока не вступил.