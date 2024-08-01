Признал вину частично: в Башкирии осудили виновника гибели в ДТП молодой семьи.

В ДТП водитель Kia Rio, 27-летний житель села Иглино, его 19-летняя супруга скончались на месте аварии. Их годовалый сын получил телесные повреждения, был доставлен в медучреждение, где от полученных травм скончался. Еще один малолетний пассажир — 12-летний племянник погибшей семьи с травмами был госпитализирован. 61-летняя пассажирка Renault Duster получила телесные повреждения в виде тяжкого вреда здоровью.