Двое взрослых и ребенок пострадали в столкновении грузовика и УАЗ на Урале

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, 61-летний водитель грузовика «Вольво» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с УАЗ.
В результате аварии пострадал 49-летний водитель УАЗ и два его пассажира — мужчина 1962 года рождения и мальчик 2011 года рождения. С различными травмами доставлены в больницу. Водитель «Вольво» не пострадал.
За рулем грузовика был житель Североуральска. По его словам, он отвлекся от управления и выехал на встречную полосу.
«Госавтоинспекция призывает водителей к дисциплине и предельной концентрации внимания за управлением транспорта во время движения», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что на 116 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень в Камышловском районе в результате ДТП получили травмы водитель — мужчина 1977 г. р. и пассажир — мальчик 2011 года рождения, оба жители Екатеринбурга.
По предварительным данным, около 15:20 водитель Toyota Matrix при движении со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга не обеспечил постоянный контроль движения ТС и допустил съезд с дороги с опрокидыванием.