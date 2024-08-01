Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое взрослых и ребенок пострадали в столкновении грузовика и УАЗ на Урале

31 июля на 13 километре дороги Шипичное — Полуночное (Ивдельский округ) произошла авария, в которой пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, 61-летний водитель грузовика «Вольво» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с УАЗ.

В результате аварии пострадал 49-летний водитель УАЗ и два его пассажира — мужчина 1962 года рождения и мальчик 2011 года рождения. С различными травмами доставлены в больницу. Водитель «Вольво» не пострадал.

За рулем грузовика был житель Североуральска. По его словам, он отвлекся от управления и выехал на встречную полосу.

«Госавтоинспекция призывает водителей к дисциплине и предельной концентрации внимания за управлением транспорта во время движения», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что на 116 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень в Камышловском районе в результате ДТП получили травмы водитель — мужчина 1977 г. р. и пассажир — мальчик 2011 года рождения, оба жители Екатеринбурга.

По предварительным данным, около 15:20 водитель Toyota Matrix при движении со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга не обеспечил постоянный контроль движения ТС и допустил съезд с дороги с опрокидыванием.