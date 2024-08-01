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В Хабаровске мать на Toyota впечаталась в дерево, двое детей пострадали

В Хабаровске женщина-водитель Toyota врезалась в дерево. Пострадали двое детей, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла сегодня в полдень на территории Краснофлотского района. 37-летняя водитель Toyota Voxy ехала по улице Руднева. Около дома № 40 она потеряла управление. Машина стала бесконтрольно двигаться и впечаталась в ствол тополя на полном ходу.

В результате ДТП пострадали сама автоледи, а также двое её детей — мальчики возраста 2 и 3 лет. Ребята, отметили в ГАИ, находились в детских креслах. Всех троих доставили в больницу для обследования и оказания медпомощи.

На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства жёсткого столкновения выясняются.