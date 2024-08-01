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В центре Уфы при пожаре в квартире погиб мужчина

В МЧС по Башкирии ночью 1 августа поступило сообщение о пожаре по улице Цюрупы в Уфе.

Источник: МЧС по РБ

На момент прибытия пожарных происходило горение домашнего имущества в квартире на 7 этаже многоквартирного дома.

«Из задымленной зоны в специальных масках для спасения было выведено 7 человек, из них 2 ребенка. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. В ходе тушения пожара на кухне обнаружен погибший мужчина, 1963 года рождения», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

К тушению привлекались 20 человек и 7 единиц техники. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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