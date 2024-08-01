В центре Уфы при пожаре в квартире погиб мужчина

«Из задымленной зоны в специальных масках для спасения было выведено 7 человек, из них 2 ребенка. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. В ходе тушения пожара на кухне обнаружен погибший мужчина, 1963 года рождения», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.