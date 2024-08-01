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ДТП с участием полицейского автобуса произошло в Алматы

ДТП с участием полицейского автобуса произошло в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Авария произошла утром 1 августа на пересечении улиц Кабанбай батыра и Желтоксан.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, по факту ДТП с участием служебного транспорта управления специализированной службы охраны, имевшего место сегодня в 07:40 утра на пересечении улиц Кабанбай батыра и Желтоксан, начато расследование.

«В результате аварии пострадал водитель автомашины марки “Сузуки”. Он был доставлен в одну из больниц города. Другие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются».

проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.