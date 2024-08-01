ДТП с участием полицейского автобуса произошло в Алматы

Авария произошла утром 1 августа на пересечении улиц Кабанбай батыра и Желтоксан.
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, по факту ДТП с участием служебного транспорта управления специализированной службы охраны, имевшего место сегодня в 07:40 утра на пересечении улиц Кабанбай батыра и Желтоксан, начато расследование.
«В результате аварии пострадал водитель автомашины марки “Сузуки”. Он был доставлен в одну из больниц города. Другие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются».