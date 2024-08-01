В Новосибирской области семью обвинили в содержании рабов

В Татарском районе Новосибирской области семью фермеров обвинили в рабовладельчестве. Об этом КП-Новосибирск сообщили в прокуратуре района.
— В производстве Чановского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело по части 2 статьи 127.1 УК РФ (Торговля людьми), — сообщили КП-Новосибирск в Татарской межрайонной прокуратуре.
Подозреваемых обвиняют в том, что они заставляли работать за жилье и еду нескольких человек с низким социальным статусом.