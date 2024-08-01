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Мужчина выжил после падения с отвесной скалы под Красноярском

Попытка покорить вершину в поселке Усть-Мана едва не закончилась трагедией.

Источник: Комсомольская правда

Попытка покорить вершину в поселке Усть-Мана едва не закончилась трагедией для двух молодых людей — один из них не удержался и сорвался вниз. Видео с «трюкачами» опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Падение обошлось без серьезных травм, и турист смог быстро подняться на ноги. Однако его товарищ остался на скале. К нему на помощь бросился сотрудник полиции Александр Назаров, который в тот день отдыхал на природе с семьей.

— Старший лейтенант доплыл до пострадавшего, убедился, что тот в сознании и серьезных травм не получил. После этого он отправился наверх. Второй парень не знал, как спуститься, и боялся повторить судьбу товарища, — рассказали в МВД по Красноярскому краю.

Полицейский добрался до уступа, где находился любитель приключений, и показал оптимальный путь. В итоге турист благополучно спустился со скалы.

Сейчас жизни и здоровью молодых людей ничего не угрожает.