Женщина на Nissan сбила 21-летнего мотоциклиста под Новосибирском

Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по Новосибирской области.
Столкновение произошло 31 июля примерно в 21:05. Женщина 1974 года рождения находилась за рулем автомобиля марки Nissan Qashqai. Водительница иномарки поворачивала на лево и столкнулась на встречной полосе с мотоциклом, которым управлял парень 2003 года рождения.
В результате ДТП 21-летний водитель пострадал. Он был доставлен в больницу с травмами.
«Парень был без сознания, сломаны обе ноги. Вроде бы живой», — сообщил читатель Telegram-канала «ACT-54 Black».
В данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее МК в Новосибирске писал, что после смертельного ДТП в Новосибирске на водителя Mercedes завели уголовное дело.