Женщина на Nissan сбила 21-летнего мотоциклиста под Новосибирском

Столкновение произошло 31 июля примерно в 21:05. Женщина 1974 года рождения находилась за рулем автомобиля марки Nissan Qashqai. Водительница иномарки поворачивала на лево и столкнулась на встречной полосе с мотоциклом, которым управлял парень 2003 года рождения.