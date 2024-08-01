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Женщина на Nissan сбила 21-летнего мотоциклиста под Новосибирском

В селе Толмачево Новосибирской области автомобиль марки Nissan совершил наезд на мотоциклиста.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по Новосибирской области.

Столкновение произошло 31 июля примерно в 21:05. Женщина 1974 года рождения находилась за рулем автомобиля марки Nissan Qashqai. Водительница иномарки поворачивала на лево и столкнулась на встречной полосе с мотоциклом, которым управлял парень 2003 года рождения.

В результате ДТП 21-летний водитель пострадал. Он был доставлен в больницу с травмами.

«Парень был без сознания, сломаны обе ноги. Вроде бы живой», — сообщил читатель Telegram-канала «ACT-54 Black».

В данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее МК в Новосибирске писал, что после смертельного ДТП в Новосибирске на водителя Mercedes завели уголовное дело.