Прислал гроб и табличку с датой смерти: омичу, угрожавшему сожительнице, вынесли приговор

Омич находился на вахте за пределами региона и поссорился со своей сожительницей. Чтобы её напугать, мужчина на протяжении трёх дней отправлял ей на телефон текстовые и голосовые сообщения с угрозами убийством. Кроме того, на адрес женщины он отправил деревянный гроб, венок и надгробный крест с табличкой, содержащей даты её рождения и предполагаемой смерти.