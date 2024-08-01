Прислал гроб и табличку с датой смерти: омичу, угрожавшему сожительнице, вынесли приговор

Мировой судья судебного участка № 11 в Любинском судебном районе Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье «Угроза убийством». Ранее мужчина неоднократно был судим.
Омич находился на вахте за пределами региона и поссорился со своей сожительницей. Чтобы её напугать, мужчина на протяжении трёх дней отправлял ей на телефон текстовые и голосовые сообщения с угрозами убийством. Кроме того, на адрес женщины он отправил деревянный гроб, венок и надгробный крест с табличкой, содержащей даты её рождения и предполагаемой смерти.
После этого потерпевшая обратилась в полицию. Вину в совершении преступления омич признал в полностью и публично принёс извинения сожительнице. Суд, с учётом наличия шестерых детей, а также состояния беременности женщины и наступившего примирения между сожителями, назначил виновному наказание в виде одного года принудительных работ. Приговор в законную силу не вступил.