Двухлетний малыш погиб от удара током после работ сотрудников «Казахтелекома»

«На месте несчастного случая органами внутренних дел ведутся следственные мероприятия, выясняются обстоятельства и лицо, допустившее обрыв кабеля электропередач», — ответили в департаменте коммуникаций компании.
Двухлетний ребенок из села Шырганак Кегенского района Алматинской области погиб от удара током, схватившись за висевший провод возле дома. Известно, что на этом месте сотрудники «Казахтелекома» работали на воздушных сетях.
В «Казахтелеком» выражает свои соболезнования и готов оказать помощь семье погибшего ребенка.