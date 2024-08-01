Серьезная авария с полицейским автобусом произошла в центре Алматы

«Просто ужасная авария произошла прямо под окнами моего дома. Огромный полицейский автобус просто разметал легковушку на перекрестке. Со слов полицейских, которых через минуту было много возле машины, парень заканчивал пересечение перекрестка на мигающий “желтый”, а автобус тронулся чуть раньше времени. Это доли секунды и все. Радует, что парень остался жив, хоть и весь в крови…».