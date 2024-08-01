Вывезли в безлюдное место под прицелом винтовок и избили: 39-летнего мужчину похитили в Иркутске

33-летний житель Иркутска сел на семь лет в колонию строго режима за похищение человека и причинение ему средней тяжести вреда. Приговор вынесли в Свердловском районном суде города. Об этом КП-Иркутск сообщили в СК России по Иркутской области.
В феврале 2021 года подсудимый вместе с неизвестными, которых так и не нашли, купили две машины и одежду, похожую на форму правоохранителей. Покупка была совершена с целью похищения 39-летнего жителя Иркутска. Вооружившись пневматическими винтовками, схожими с огнестрельным оружием, преступники под видом работников органов захватили жертву и вывезли в безлюдное место в Свердловском районе города. Там мужчину избили.
— Следователями СК при содействии сотрудников полиции установлены все обстоятельства совершенных преступлений, проведены следственные действия с обвиняемым и потерпевшим, проведено более 6 судебных экспертиз, допрошены более 30 свидетелей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Преступника заключили под стражу прямо в зале суда, а его соучастников продолжают разыскивать.