Вывезли в безлюдное место под прицелом винтовок и избили: 39-летнего мужчину похитили в Иркутске

В феврале 2021 года подсудимый вместе с неизвестными, которых так и не нашли, купили две машины и одежду, похожую на форму правоохранителей. Покупка была совершена с целью похищения 39-летнего жителя Иркутска. Вооружившись пневматическими винтовками, схожими с огнестрельным оружием, преступники под видом работников органов захватили жертву и вывезли в безлюдное место в Свердловском районе города. Там мужчину избили.