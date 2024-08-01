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Уфимец признался, что убил знакомого и сжег его труп

Уфимец признался, что убил знакомого и сжег его труп.

Источник: Башинформ

Прокуратура Демского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в убийстве, умышленном повреждении чужого имущества и краже.

Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в марте этого года между мужчиной и его знакомым при распитии спиртных напитков произошел конфликт. Испытывая личные неприязненные отношения, обвиняемый взял нож и нанес несколько ударов оппоненту, который скончался от кровопотери. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью диван, на котором находился труп потерпевшего, и поджег, причинив ущерб в размере 150 тысяч рублей. Затем он забрал телевизор, мобильный телефон жертвы и скрылся с места происшествия.

«Установить личность обвиняемого удалось по горячим следам благодаря проведенным следственно-оперативным мероприятиям, в том числе по результатам изучения камер видеонаблюдения комиссионного магазина, где мужчина попытался заложить похищенное имущество», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Демский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.