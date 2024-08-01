Уфимец признался, что убил знакомого и сжег его труп.

Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в марте этого года между мужчиной и его знакомым при распитии спиртных напитков произошел конфликт. Испытывая личные неприязненные отношения, обвиняемый взял нож и нанес несколько ударов оппоненту, который скончался от кровопотери. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью диван, на котором находился труп потерпевшего, и поджег, причинив ущерб в размере 150 тысяч рублей. Затем он забрал телевизор, мобильный телефон жертвы и скрылся с места происшествия.