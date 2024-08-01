В Краснодаре загорелся многоквартирный дом

О происшествии диспетчеру экстренной службы сообщили в 21:02. Прибыв на место спустя 4 минуты, спасатели выявили возгорание на втором ярусе трехэтажного здание. Площадь, охваченная огнем, составила 300 квадратных метров.



В 23:05 специалисты локализовали пламя, после чего им удалось ликвидировать открытое горение. К 6:30 пожар полностью потушили.



К тушению огня привлекались 60 спасателей. Было задействовано 18 единиц техники.



Во время пожара около 40 человек самостоятельно покинули горящее здание. Предварительно известно, что никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Г МЧС России п Краснодарском краю.



Ранее «НК» писала, что в Краснодарском крае горит кровля строящейся школы на площади почти 2000 квадратных метров.