Сумма исков Минобороны к ВСК превысила ₽9 млрд

Согласно данным в СПАРК, с апреля 2021 года по март 2022 года Белков временно исполнял обязанности гендиректора компании, а после был ее руководителем до октября 2023 года. По словам собеседника РБК, после ухода из компании Белков участвовал в создании ООО «СК “Патриот”, который в основном строит жилые и нежилые здания.