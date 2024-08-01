Трое организаторов теракта 11 сентября согласились признать вину

Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков одной из ячеек исламистской группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два самолета террористы направили на башни-близнецы, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Еще один врезался в здание Пентагона, четвертый борт упал в Пенсильвании.