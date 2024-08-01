Электровоз сошел с путей на станции Екатеринбург-Сортировочный

Уральской транспортной прокуратурой организована проверка, сообщили в ведомстве.
Сошли семь колесных пар без опрокидывания электровоза. В результате происшествия пострадавших нет, движение на участке не приостанавливалось.
Уральская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, размер причиненного ущерба.
«МК-Урал» в январе писал, что под Серовом с рельсов сошел поезд. Это случилось из-за промерзания железнодорожной стрелки.
Предварительная причина схода — промерзание железнодорожной стрелки. Локомотив оперативно поставили на рельсы, пострадавших нет.