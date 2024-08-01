В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры

Он не уточнил, какой объект инфраструктуры был поврежден. Согласно сведениям чиновника, под удар попали также три предприятия на территории Никопольского района.
Назначенный Киевом глава Запорожской обладминистрации Иван Федоров также сообщил о повреждении объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ территории региона. Подробности произошедшего чиновник не раскрыл.
Ранее стало известно о повреждении объектов критической и припортовой инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области.