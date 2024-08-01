Водитель погиб в аварии в Зиминском районе

Первого августа 2024 года 25-летний житель Саянска ехал на машине «Тойота Веросса» по трассе «Саянск-Черемшанка» Зиминского района Иркутской области. Но не справившись с управлением, молодой человек на своем автомобиле съехал с дороги, после чего машина опрокинулась. Об этом КП-Иркутск рассказали в управлении госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.
— Сейчас по данному факту проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, — сообщают в пресс-службе ведомства.
К сожалению, мужчина не выжил. Он скончался прямо на месте аварии из-за тяжести полученных травм.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что четверо несовершеннолетних пострадало в ДТП в Черемховском районе. Ребятам понадобилась помощь врачей, но, к счастью, все остались живы.