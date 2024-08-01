Водитель погиб в аварии в Зиминском районе

Первого августа 2024 года 25-летний житель Саянска ехал на машине «Тойота Веросса» по трассе «Саянск-Черемшанка» Зиминского района Иркутской области. Но не справившись с управлением, молодой человек на своем автомобиле съехал с дороги, после чего машина опрокинулась. Об этом КП-Иркутск рассказали в управлении госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.