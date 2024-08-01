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Три человека погибли в столкновении с КамАЗом на трассе М5

Трагедия произошла на 1268 километре автодороги.

Источник: Госавтоинспекция РТ

В аварии на трассе М5 «Урал» погибли три человека. Трагедия произошла на 1268 километре автодороги, где водитель автомобиля Nissan 1960 года рождения находясь в утомленном состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции РТ.

В результате ДТП водитель и два пассажира Nissan 1959 и 1982 годов рождения скончались на месте происшествия. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что в Казани грубое нарушение ПДД привело к аварии, в которой пострадали два человека.