Три человека погибли в столкновении с КамАЗом на трассе М5

В аварии на трассе М5 «Урал» погибли три человека. Трагедия произошла на 1268 километре автодороги, где водитель автомобиля Nissan 1960 года рождения находясь в утомленном состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции РТ.