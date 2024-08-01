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В Курской области украинский коптер атаковал микроавтобус

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал микроавтобус недалеко от станции Глушково Курской области, пострадали водитель и пассажирка, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня утром недалеко от станции Глушково Глушковского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Ранены водитель и одна из пассажирок. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь», — написал он.