В работе YouTube произошел сбой

По данным сервиса Downtector, пик сообщений о сбоях пришелся на 03:40 мск 1 августа. Тогда было оставлено 174 жалобы на проблемы с доступом к YouTube. При этом к 8:25 было зафиксировано 43 жалобы. У 52% оставивших жалобы есть проблемы с видеотрансляцией, у 38% не грузится видео в веб-версии, у 10% — в приложении.