В работе YouTube произошел сбой

Согласно данным сервиса «Сбой.рф»., к утру 1 августа количество жалоб пользователей превысило 430. У большинства пользователей не грузятся видео при просмотре с компьютеров, доступ через мобильные приложения сохраняется.
Жалобы на работу YouTube наблюдаются в нескольких регионах. Так, за последние сутки примерно 28% жалоб приходятся на Москву, еще 8% — на Санкт-Петербург. Также о проблемах с доступом сообщают посетители из Краснодарского края (5%), Новосибирской области (4%) и Свердловской области (4%).
По данным сервиса Downtector, пик сообщений о сбоях пришелся на 03:40 мск 1 августа. Тогда было оставлено 174 жалобы на проблемы с доступом к YouTube. При этом к 8:25 было зафиксировано 43 жалобы. У 52% оставивших жалобы есть проблемы с видеотрансляцией, у 38% не грузится видео в веб-версии, у 10% — в приложении.
Скорость загрузки YouTube в России на стационарных компьютерах может снизиться до 70%, заявил 25 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что мера «коснется только “десктопных” версий. Мобильную связь она пока не затронет». 30 июля МТС и «Билайн» начали предупреждать пользователей об ухудшении работы YouTube.