Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на улице Демьяна Бедного в Петербурге

Вечером 31 июля в службу 112 позвонил обеспокоенный мужчина. Нервный голос на том конце провода рассказал, что у дома на улице Демьяна Бедного лежит маленький ребенок. На место приехала бригада скорой. Выяснилось, что трехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Пострадавшего госпитализировали в Детскую больницу № 2 святой Марии Магдалины. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— По предварительной информации, тем вечером малыш залез на подоконник, когда отец отлучился в соседнюю комнату. Кроха облокотился на москитную сетку, после чего ему понадобилась помощь врачей, — уточнило агентство.
Врачи диагностировали у мальчика кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, закрытый перелом нижней челюсти со смещением, ушиб печени, закрытый перелом левой лобной кости. В шоковом состоянии первой степени маленького пациента поместили в реанимацию.
Ребенок находится под наблюдением специалистов. По данным журналистов, семья у него полная.