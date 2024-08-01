Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на улице Демьяна Бедного в Петербурге

Вечером 31 июля в службу 112 позвонил обеспокоенный мужчина. Нервный голос на том конце провода рассказал, что у дома на улице Демьяна Бедного лежит маленький ребенок. На место приехала бригада скорой. Выяснилось, что трехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Пострадавшего госпитализировали в Детскую больницу № 2 святой Марии Магдалины. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».