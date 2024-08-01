«Инвалид более 20 лет»: уроженец Узбекистана, проживающий в Омской области, обратился в суд из-за прекращения выплат по инвалидности

Уроженец Узбекистана получил на родине 2 группу инвалидности, спустя три года он переехал в Омскую область. На протяжении 17-и лет он получал выплаты по инвалидности, однако в 2021 году они были прекращены. Тогда мужчина обратился в суд.
Мужчина в феврале 2001 года жил в Узбекистане, где ему бессрочно поставили инвалидность 2 группы. Спустя три года он переехал в Омскую область. В октябре мужчину назначили страховую пенсию по инвалидности, а также льготы на оплату коммунальных услуг.
В марте 2021 года выплаты были прекращены. Неоднократные обращения с просьбой о пересмотре решения не давали никаких результатов. Мужчине предлагалось пройти медицинское освидетельствование.
Тогда местный житель обратился в суд с просьбой признать незаконным решение о прекращении выплат и их возобновлении, а также назначить ему моральную компенсацию.
Суд установил, что с 1 июля 2010 года мужчина пользовался льготами по оплате коммунальных услуг. С 2001 года в Узбекистане ему бессрочно поставили 2 группу инвалидности по причине трудового увечья. С 2004 года в России он получает страховую пенсию по инвалидности. Выплаты были прекращены по причине отсутствия у истца справки об инвалидности российского образца.
Тогда инстанция учла, что местный житель включен в Федеральный реестр инвалидов.
«Обращаясь к ответчику за возобновлением мер социальной поддержки, истец предоставил полный пакет документов, предусмотренный Федеральным Законом от 24.11.1995г. № 181 -ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, с учетом наличия достоверных сведений о нем в федеральном реестре инвалидов как основном источником получения сведений о наличии у граждан из числа инвалидов прав на получение мер социальной поддержки», — рассказали в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил иск мужчины и счет прекращение выплат незаконным. Инстанция также назначила взыскать с ответчика в пользу истца моральную компенсацию в размере 30 тыс. рублей.