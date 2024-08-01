«Инвалид более 20 лет»: уроженец Узбекистана, проживающий в Омской области, обратился в суд из-за прекращения выплат по инвалидности

Суд установил, что с 1 июля 2010 года мужчина пользовался льготами по оплате коммунальных услуг. С 2001 года в Узбекистане ему бессрочно поставили 2 группу инвалидности по причине трудового увечья. С 2004 года в России он получает страховую пенсию по инвалидности. Выплаты были прекращены по причине отсутствия у истца справки об инвалидности российского образца.