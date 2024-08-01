«Военторг» фигурировал в деле об аресте генерала Булгакова

При этом защита руководства комбината сетовала на то, что следствие не расценивает вменяемое им деяние, как преступление, совершенное в сфере предпринимательской деятельности. Адвокаты неоднократно подчеркивали, что их подзащитные имели дело с «Военторгом», в их контрактах Министерство обороны не фигурировало. По закону, в рамках расследования преступления в сфере предпринимательской деятельности следствие не может ходатайствовать об аресте обвиняемых, ему доступны только более мягкие меры пресечения.