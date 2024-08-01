«Военторг» фигурировал в деле об аресте генерала Булгакова

В одном из материалов указано, что между Министерством обороны и «Военторгом» был заключен контракт на поставку индивидуальных рационов питания. «Военторг» в свою очередь заключил соглашение с «Грязинским пищевым комбинатом». Позднее следствие установило, что пайки оказались некачественными, а стоимость продукции завысили.
«Уголовное дело связано с заключением между Министерством обороны РФ и АО “Военторг” государственных контрактов», — говорится в одном из документов.
При этом защита руководства комбината сетовала на то, что следствие не расценивает вменяемое им деяние, как преступление, совершенное в сфере предпринимательской деятельности. Адвокаты неоднократно подчеркивали, что их подзащитные имели дело с «Военторгом», в их контрактах Министерство обороны не фигурировало. По закону, в рамках расследования преступления в сфере предпринимательской деятельности следствие не может ходатайствовать об аресте обвиняемых, ему доступны только более мягкие меры пресечения.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.
ФСБ и СК сообщали, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Сегодня стало известно о задержании руководителя АО «Военторг» по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.