Вор из Кузбасса совершил 64 кражи в Новосибирске на 1,5 млн рублей

В Новосибирске задержан 43-летний уроженец Кемеровской области, который на протяжении определенного времени совершал кражи в офисах, спортивных учреждениях и магазинах. Злоумышленник, обладая пронырливостью, уносил все, что оставляли без присмотра: телефоны, банковские карточки, ноутбуки, портмоне и сумки.
По информации прокуратуры Новосибирской области, в результате преступной деятельности рецидивиста потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей. Установлено, что украденные вещи он сбывал, а банковскими картами расплачивался в магазинах.
Заместитель прокурора Новосибирска Денис Головин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против задержанного. Мужчина обвиняется в совершении 64 преступлений по статье «Кража». Свою вину он полностью признал. Судьбу рецидивиста теперь будет решать Ленинский районный суд Новосибирска.