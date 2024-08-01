Вор из Кузбасса совершил 64 кражи в Новосибирске на 1,5 млн рублей

В Новосибирске задержан 43-летний уроженец Кемеровской области, который на протяжении определенного времени совершал кражи в офисах, спортивных учреждениях и магазинах. Злоумышленник, обладая пронырливостью, уносил все, что оставляли без присмотра: телефоны, банковские карточки, ноутбуки, портмоне и сумки.