В Красноярске вынесли приговор молодому наркоторговцу

В сумке у 19-летнего юноши был обнаружен и изъят свёрток с неустановленным веществом. Молодой человек признался, что уже сделал несколько закладок. Их изъяли полицейские. Экспертиза показала, что в свёртке было более 168 граммов «синтетики».