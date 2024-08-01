В Красноярске вынесли приговор молодому наркоторговцу

В Красноярске вынесли приговор 19-летнему парню за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Об это сообщает пресс-служба МВД. Задержали молодого человека ещё год назад на левобережье города. Сотрудники ДПС остановили такси, в котором пассажир начал подозрительно себя вести и нервничать.
В сумке у 19-летнего юноши был обнаружен и изъят свёрток с неустановленным веществом. Молодой человек признался, что уже сделал несколько закладок. Их изъяли полицейские. Экспертиза показала, что в свёртке было более 168 граммов «синтетики».
На парня завели дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Суд дал ему 6 лет колонии строгого режима.