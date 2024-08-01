На юге Волгограда 8-летний ребенок попал под колеса «Приоры»

Авария произошла в Красноармейском районе Волгограда 31 июля. В вечернее время водитель «Лады Приоры» сбил 8-летнего ребенка, который перебегал дорогу не по правилам. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 17.45 часов мужчина на легковушке ехал на улице Довженко.