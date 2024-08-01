Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Волгограда 8-летний ребенок попал под колеса «Приоры»

Волгоградец на «Приоре» сбил 8-летнего мальчика.

Авария произошла в Красноармейском районе Волгограда 31 июля. В вечернее время водитель «Лады Приоры» сбил 8-летнего ребенка, который перебегал дорогу не по правилам. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 17.45 часов мужчина на легковушке ехал на улице Довженко.

— Напротив дома № 4 совершил наезд на мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, — уточнили в полиции региона.

Ребенку потребовалась медицинская помощь. Его увезли в одну из больниц. Волгоградских пешеходов и автомобилистов призывают соблюдать ПДД.