Пьяная водитель стала виновницей ДТП, в котором погибли ее муж и сын

Авария произошла 13 июля возле деревни Фойно. Водитель Volkswagen хотела обогнать фуру, двигавшуюся в попутном направлении, и не справилась с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Audi.
В ходе следствия выяснилось, что 43-летняя водитель автомобиля Volkswagen была пьяна. В ее крови обнаружили более 2 промилле алкоголя. Управляя машиной, она проявила небрежность, решив совершить маневр в районе аварийно-опасного участка на высокой скорости. В результате произошел неконтролируемый занос, приведший к ДТП.
В аварии погибли 34-летний муж водителя и ее 5-летний сын. Сама женщина также получила травмы. Она и ее 3-летняя дочь были госпитализированы. Также в ДТП пострадали двое 18-летних парней, которые ехали в Audi. Их доставили в больницу, однако спустя несколько дней один из них скончался.