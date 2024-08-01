Пьяная водитель стала виновницей ДТП, в котором погибли ее муж и сын

В аварии погибли 34-летний муж водителя и ее 5-летний сын. Сама женщина также получила травмы. Она и ее 3-летняя дочь были госпитализированы. Также в ДТП пострадали двое 18-летних парней, которые ехали в Audi. Их доставили в больницу, однако спустя несколько дней один из них скончался.