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На Кубани в массовом ДТП с грузовиком погибла женщина

Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП в Темрюкском районе.

В Темрюкском районе в массовом ДТП с грузовиком погибла женщина. Авария произошла на трассе Новороссийск — Керчь утром 1 августа.

Предварительно, водитель автомобиля Mazda выехал на встречную полосу. В этот момент легковушка столкнулась с грузовиком Scania, перевозившим масло.

От удара большегруз выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя легковушками BMW, Haval и Peugeot. После этого грузовик перевернулся.

«В результате ДТП погибла женщина — пассажир автомобиля Peugeot. Предварительно, два человека с травмами доставлены для осмотра в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.