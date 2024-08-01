Автомобиль провалился в яму в Нижнем Новгороде 31 июля

Автомобиль угодил в яму в Нижнем Новгороде. Инцидент случился на улице Июльских дней вечером 31 июля. Асфальт под авто обрушился. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород». Очевидцы рассказали, что яма увеличивалась в размерах, и машинное колесо провалилось в неё, когда транспортное средство проезжало мимо, в результате чего автомобиль застрял. Для извлечения машины вызвали эвакуатор.