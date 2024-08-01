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Автомобиль провалился в яму в Нижнем Новгороде 31 июля

Инцидент произошёл на улице Июльских дней.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль угодил в яму в Нижнем Новгороде. Инцидент случился на улице Июльских дней вечером 31 июля. Асфальт под авто обрушился. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород». Очевидцы рассказали, что яма увеличивалась в размерах, и машинное колесо провалилось в неё, когда транспортное средство проезжало мимо, в результате чего автомобиль застрял. Для извлечения машины вызвали эвакуатор.

-Представители администрации Канавинского района и специалисты Нижегородского водоканала работают на месте происшествия, территория огорожена. — сообщили в администрации.

Власти сообщили, что в ближайшее время будет проведено детальное исследование участка для определения объема и характера необходимых ремонтных работ.