В Ельцин Центре прозвучало оповещение об угрозе теракта

— В 11:10 примерно была эвакуация. Прозвучало оповещение об угрозе террористического акта. На самом деле это запись, то есть в системе оповещения такая запись есть. Ее никто не объявлял специально, но причина [срабатывания] еще неизвестна, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ельцин Центра.