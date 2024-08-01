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В Ельцин Центре прозвучало оповещение об угрозе теракта

В Екатеринбурге эвакуировали Ельцин Центр.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге утром 1 августа эвакуировали посетителей и персонал Ельцин Центра. В здании прозвучало оповещение об угрозе террористического акта. Информацию о происшествии подтвердили в самом Центре.

— В 11:10 примерно была эвакуация. Прозвучало оповещение об угрозе террористического акта. На самом деле это запись, то есть в системе оповещения такая запись есть. Ее никто не объявлял специально, но причина [срабатывания] еще неизвестна, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ельцин Центра.

Как сообщил источник «КП-Екатеринбург», информация о минировании Ельцин Центра не подтверждается. Саперы на место не выезжали.

В Центре разбираются в причине срабатывания сигнализации и именно этого оповещения. Информация о том, почему произошла эвакуация, уточняется.

UPD:

Все сотрудники и посетители вернулись в Ельцин Центр примерно в 11:50.

— Предположительно, был технический сбой. Никакой угрозы нет, — добавили в Ельцин Центре.