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Водитель «Камаза», врезавшегося в поезд под Волгоградом, пришел в сознание

ВОЛГОГРАД, 1 авг — РИА Новости. Водитель «Камаза», врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом, пришел в сознание, но все еще находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Источник: © РИА Новости

После аварии 43-летний водитель «Камаза» находился в реанимации без сознания.

«Водитель в сознании, но все еще в тяжелом состоянии», — сказали в экстренных службах.

В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика «Камаз» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошло девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.