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В СК переквалифицировали статью по делу о стрельбе в бойца СВО под Ростовом

Следователи изменили статью в деле о нападении на участника СВО в Батайске.

В Ростовской области изменили статью, по которой расследуется нападение на участника СВО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Как уточнили в ведомстве, теперь разбирательства ведется не по подозрению в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), а по ранее предъявленному обвинению в покушении на убийство. Известно, что этим обстоятельством уже заинтересовался глава федерального Следкома.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия и причинах переквалификации действий обвиняемого, — отметили в СК.

Напомним, нападение на участника специальной операции произошло в 2023 году. Предварительно, поздно ночью мужчина был избит, а также ранен из травматического пистолета. По данным суда, во время медицинского осмотра обнаружили следы 14 пуль.

СК