В СК переквалифицировали статью по делу о стрельбе в бойца СВО под Ростовом

Как уточнили в ведомстве, теперь разбирательства ведется не по подозрению в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), а по ранее предъявленному обвинению в покушении на убийство. Известно, что этим обстоятельством уже заинтересовался глава федерального Следкома.