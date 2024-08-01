В СК переквалифицировали статью по делу о стрельбе в бойца СВО под Ростовом

В Ростовской области изменили статью, по которой расследуется нападение на участника СВО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК России.
Как уточнили в ведомстве, теперь разбирательства ведется не по подозрению в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), а по ранее предъявленному обвинению в покушении на убийство. Известно, что этим обстоятельством уже заинтересовался глава федерального Следкома.
— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия и причинах переквалификации действий обвиняемого, — отметили в СК.
Напомним, нападение на участника специальной операции произошло в 2023 году. Предварительно, поздно ночью мужчина был избит, а также ранен из травматического пистолета. По данным суда, во время медицинского осмотра обнаружили следы 14 пуль.