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В Омске собака спрыгнула из окна 6 этажа и погибла

Несчастное животное погибло на месте.

Источник: Om1.ru

Сегодня на Левом берегу произошло трагическое событие. Погибла собака породы хаски. Читатели портала Om1.ru ставшие очевидцами её смерти, рассказали, что животное спрыгнуло с балкона шестого этажа дома три по улице Степанца.

Один из наших читателей рассказал, что несчастное животное было заперто на открытом балконе в 30-градусную жару с самого утра. С 8 часов соседи слышали лай, однако помочь не смогли.

Наши читатели предполагают, что собака не могла больше терпеть жару и решила выбраться с балкона единственным доступным способом. К сожалению, высота оказалась слишком большой, и несчастное животное погибло.

«Позвонили в полицию, и нам сказали, что здесь нет состава преступления. Хотя это жесткое обращение с животными!» — негодуют очевидцы.

Портал Om1.ru запросил в полиции информацию о трагедии.

несчастный случай