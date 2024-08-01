В Омске собака спрыгнула из окна 6 этажа и погибла

Сегодня на Левом берегу произошло трагическое событие. Погибла собака породы хаски. Читатели портала Om1.ru ставшие очевидцами её смерти, рассказали, что животное спрыгнуло с балкона шестого этажа дома три по улице Степанца.
Один из наших читателей рассказал, что несчастное животное было заперто на открытом балконе в 30-градусную жару с самого утра. С 8 часов соседи слышали лай, однако помочь не смогли.
Наши читатели предполагают, что собака не могла больше терпеть жару и решила выбраться с балкона единственным доступным способом. К сожалению, высота оказалась слишком большой, и несчастное животное погибло.
«Позвонили в полицию, и нам сказали, что здесь нет состава преступления. Хотя это жесткое обращение с животными!» — негодуют очевидцы.
Портал Om1.ru запросил в полиции информацию о трагедии.