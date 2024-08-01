«Обещали смягчить приговор по делу о строительстве метро»: двух жителей Красноярска осудили за вымогательство 100 миллионов рублей у жены Олега Митволя

Подельники рассказали жене Митволя о своих «беспроигрышных связях» в различных госструктурах. За свои услуги они запросили «скромные» 100 миллионов рублей, правда, согласившись на первоначальный аванс в 10 миллионов. Женщина дала добро на сделку, но на передачу денег пришла не одна, а в сопровождении полицейских, которые и поймали горе-вымогателей с поличным.