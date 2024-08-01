«Обещали смягчить приговор по делу о строительстве метро»: двух жителей Красноярска осудили за вымогательство 100 миллионов рублей у жены Олега Митволя

1 августа суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима двух юристов, вымогавших деньги у супруги Олега Митволя. Как сообщили в региональной прокуратуре, жители краевого центра попытались оказать лжепомощь в смягчении наказания проектировщика красноярского метро.
История такая: летом 2023 года директор юридической компании «ЮрВеста» узнал об аресте и расследовании уголовного дела Митволя. Посчитав, что у него наверняка есть обеспеченные родственники, мужчина решил похитить у них деньги.
— Для воплощения плана он договорился со своим приятелем, а затем через подругу вышел на связь с супругой проектировщика, которая уже успела разочароваться работой адвокатов, защищавших политика в суде, — добавили в надзорном ведомстве.
Подельники рассказали жене Митволя о своих «беспроигрышных связях» в различных госструктурах. За свои услуги они запросили «скромные» 100 миллионов рублей, правда, согласившись на первоначальный аванс в 10 миллионов. Женщина дала добро на сделку, но на передачу денег пришла не одна, а в сопровождении полицейских, которые и поймали горе-вымогателей с поличным.
Лжепомощники свою вину не признали. Они объяснили, что работали без «доли криминала».
Напомним, что осенью прошлого года Олег Митволь полностью признал вину в мошенничестве при строительстве подземки в Красноярске. Его приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.