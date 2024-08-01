The Telegraph: истребители F-16 совершили первые боевые вылеты на Украине

Как сообщало издание, к концу лета завершат обучение и будут способны летать на F-16 только шесть пилотов. Собеседники Bloomberg сомневались, что Киев сможет сразу начать применять поставленные ему истребители. В том числе потому, что на Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы для российских атак. Кроме того, пока украинские летчики тренировались за рубежом, ситуация на поле боя изменилась, и обе стороны конфликта «все больше полагаются на дешевые беспилотники».