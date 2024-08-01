Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский лагерь проверяют после сообщений о заболевших школьниках

По данным Роспотребнадзора, в детском лагере заболели несколько детей.

Источник: РИА "Новости"

Детский лагерь «Таёжный» в Красноярском крае проверяют после сообщений о заболевших школьниках. Об этом рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в детском лагере в период действия второй смены (с 3-го по 23 июля) внебольничной пневмонией заболел один из школьников. Также специалистам стало известно, что один детей заразился энтеровирусной инфекцией.

По данным фактам Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. В случае выявления нарушений руководство лагеря будет привлечено к ответственности.