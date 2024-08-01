Красноярский лагерь проверяют после сообщений о заболевших школьниках

Детский лагерь «Таёжный» в Красноярском крае проверяют после сообщений о заболевших школьниках. Об этом рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в детском лагере в период действия второй смены (с 3-го по 23 июля) внебольничной пневмонией заболел один из школьников. Также специалистам стало известно, что один детей заразился энтеровирусной инфекцией.
По данным фактам Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. В случае выявления нарушений руководство лагеря будет привлечено к ответственности.