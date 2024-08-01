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В Омске мужчина присылал своей сожительнице гроб и крест с датой смерти

Омичу вынесли приговор за угрозу убийства, но жена его уже простила.

Источник: Прокуратура Омской области

В Омской области вынесли приговор 45-летнему, неоднократно судимому ранее, мужчине, который пугал свою сожительницу посылками из ритуального агентства и угрожал ей убийством.

Как стало известно, мужчина, находящийся на вахте, поссорился со своей сожительницей и начал запугивать женщину, присылая домой деревянный гроб, венки и крест с датой ее смерти. При этом на телефон он слал голосовые сообщения, где обещал убить возлюбленную.

Напуганная женщина обратилась в полицию и суд. Однако в процессе разбирательств женщина простила сожителя, и они помирились.

В силу того, что стороны пришли к согласию, а также, что у мужчины уже есть 6 детей на иждивении и его сожительница беременна, суд смягчил наказание. Мужчине назначили в виде наказания один год принудительных работ.