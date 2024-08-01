Устроили дебош на борту самолета. Семейную пару сняли с рейса «Москва-Иркутск» в Новосибирске

Сибиряки покинули борт самолета в сопровождении правоохранителей, которые доставили их в дежурную часть. На семейную пару было составлено несколько протоколов об административном правонарушении. Стоит отметить, что на кадрах публикуемого оперативниками видео, женщина ведет себя спокойно и не оказывает сопротивления представителям правопорядка.