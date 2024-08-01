Устроили дебош на борту самолета. Семейную пару сняли с рейса «Москва-Иркутск» в Новосибирске

Полет из пункта А в пункт Б закончился высадкой посередине маршрута. Супруги устроили дебош на борту самолета из-за чего воздушному судну пришлось не запланировано сесть в Новосибирске.
— В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво поступило сообщение, что самолет, следующий рейсом из Москвы в Иркутск, готовится к незапланированной посадке в связи с неадекватным поведением двоих пассажиров, — сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.
После приземления, правоохранители сразу направились к борту самолета. Дебоширами оказались, состоящие в браке, 39-летний мужчина и 36-летняя женщина из Иркутской области. Как выяснили полицейские супруги повышали голос на других пассажиров, матерились, а также игнорировали замечания и выводили на конфликт работников авиакомпании.
— Командир воздушного судна принял решение отказать авиадебоширам в дальнейшей перевозке и запросил разрешение на посадку на запасном аэродроме в Новосибирске, — сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.
Сибиряки покинули борт самолета в сопровождении правоохранителей, которые доставили их в дежурную часть. На семейную пару было составлено несколько протоколов об административном правонарушении. Стоит отметить, что на кадрах публикуемого оперативниками видео, женщина ведет себя спокойно и не оказывает сопротивления представителям правопорядка.