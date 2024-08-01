Хабаровские врачи спасли жизнь велосипедисту

Инцидент произошел с молодым человеком, который неудачно упал с велосипеда, в результате чего руль впился ему в бедро левой ноги. Об этом рассказал главврач медучреждения Андрей Субботин в своем телеграм-канале.
Ситуация была серьезной — зажатая артерия ставила под угрозу не только здоровье пациента, но и его жизнь. Врачи Хабаровска, обладая высочайшим уровнем мастерства, смогли сделать невозможное.
«Наш пациент поступил в больницу через три часа после несчастного случая. Операция длилась три часа, в ходе которой сосудистые хирурги выполнили пластику бедренной артерии с помощью аутовены, полностью заменив разрушенный участок артерии фрагментом вены», — сообщил Андрей Субботин.
Благодаря их профессионализму пациент получил второй шанс на жизнь и сохранение конечности.