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Хабаровские врачи спасли жизнь велосипедисту

В Хабаровске врачи Краевой клинической больницы имени профессора Сергеева провели впечатляющую серию сложнейших операций.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел с молодым человеком, который неудачно упал с велосипеда, в результате чего руль впился ему в бедро левой ноги. Об этом рассказал главврач медучреждения Андрей Субботин в своем телеграм-канале.

Ситуация была серьезной — зажатая артерия ставила под угрозу не только здоровье пациента, но и его жизнь. Врачи Хабаровска, обладая высочайшим уровнем мастерства, смогли сделать невозможное.

«Наш пациент поступил в больницу через три часа после несчастного случая. Операция длилась три часа, в ходе которой сосудистые хирурги выполнили пластику бедренной артерии с помощью аутовены, полностью заменив разрушенный участок артерии фрагментом вены», — сообщил Андрей Субботин.

Благодаря их профессионализму пациент получил второй шанс на жизнь и сохранение конечности.

здоровье