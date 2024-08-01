В Хабаровском крае мошенники обманом выманили миллионы у жителей

В отдел полиции № 3 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре поступило заявление от 58-летней местной жительницы, ставшей жертвой обмана. По словам женщины, ей позвонили с неизвестного номера, представляясь сотрудником безопасности банка. Лже-сотрудник сообщил, что на имя заявительницы оформлен крупный кредит и мошенники пытаются снять деньги с её счета. Для предотвращения действий злоумышленников, псевдобанкир предложил ей взять встречный кредит и положить средства на безопасный банковский счёт через банкомат.