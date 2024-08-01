В Хабаровском крае мошенники обманом выманили миллионы у жителей

В Комсомольске-на-Амуре жители снова стали жертвами мошенников, передав им значительные суммы денег, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
В отдел полиции № 3 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре поступило заявление от 58-летней местной жительницы, ставшей жертвой обмана. По словам женщины, ей позвонили с неизвестного номера, представляясь сотрудником безопасности банка. Лже-сотрудник сообщил, что на имя заявительницы оформлен крупный кредит и мошенники пытаются снять деньги с её счета. Для предотвращения действий злоумышленников, псевдобанкир предложил ей взять встречный кредит и положить средства на безопасный банковский счёт через банкомат.
Несмотря на осведомленность о подобных махинациях, женщина доверилась незнакомцу, оформила кредит и перевела на неизвестные счета 2 миллиона 450 тысяч рублей.
Схожа участь постигла ещё четырёх женщин города Юности, которые также обратились в полицию. Пострадавшие, возраст которых варьируется от 29 до 72 лет, стали жертвами аферистов, которые представлялись сотрудниками силовых структур, специалистами пенсионного фонда и банковскими работниками. В результате, поверив мошенникам, женщины взяли кредиты и вместе с личными средствами перевели более 4 миллионов рублей на фальшивые счета.
По всем изложенным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей, причастных к этим противоправным действиям.