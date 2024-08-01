Задержанную волгоградским УФСБ пособницу террористов осудили в Москве

— В период с 2020 по 2022 год женщина осуществила сбор и перевела денежные средства на подконтрольные боевикам банковские счета. Абдулжалилова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), — прокомментировали V102.RU в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. — Ей назначено наказание в виде 15 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.