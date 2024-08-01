Погибла женщина и пять человек пострадали после массового ДТП на воронежской трассе

В результате аварии пострадали водители «Волги» и «Пежо 308», а также пассажиры «Хонды» — 38-летняя женщина и двое детей 8 и 15 лет. Они находятся на лечении в больнице. Кроме того, тяжелые травмы получила пассажирка «Волги». Врачи не смогли спасти ей жизнь. Она скончалась в медучреждении. Личность женщины сейчас устанавливают правоохранители. По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.