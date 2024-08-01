Погибла женщина и пять человек пострадали после массового ДТП на воронежской трассе

Массовая авария произошла на трассе в Грибановском районе. В результате столкновения трех легковушек погибла женщина и пять человек пострадало, в числе которых двое детей 8 и 15 лет. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Воронежской области.
ДТП случилось 31 июля днем примерно в 16.05 на 434 км автодороги Р-298. По предварительным данным полиции, 47-летняя жительница Курской области на автомобиле «Пежо 308» решила совершить обгон и выехала на встречную полосу, где это запрещено. Машина на скорости столкнулась со встречной «Волгой», которой управлял 68-летний мужчина.
Фото — ГУ МВД по Воронежской области.
В результате «Волгу» отбросило на встречку. Там она влетела в проезжавшую «Хонду», за рулем которой находился 36-летний водитель.
В результате аварии пострадали водители «Волги» и «Пежо 308», а также пассажиры «Хонды» — 38-летняя женщина и двое детей 8 и 15 лет. Они находятся на лечении в больнице. Кроме того, тяжелые травмы получила пассажирка «Волги». Врачи не смогли спасти ей жизнь. Она скончалась в медучреждении. Личность женщины сейчас устанавливают правоохранители. По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
В минувшее воскресенье, как писал сайт vrn.kp.ru, автоцистерна на скорости протаранила автобус ПАЗ на выезде из Воронежа. Медицинская помощь потребовалась 15 пассажирам. На данный момент в больнице остаются семь человек, восемь уже выписаны. Из тех пациентов, что еще находятся на госпитализации, один — в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней степени тяжести.