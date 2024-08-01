22-летняя студентка из Волгограда перевела аферистам взятый в кредит миллион

22-летняя студентка одного из вузов Волгограда стала жертвой телефонных аферистов. Молодая девушка поверила преступникам и оформила на себя большой кредит. Деньги она перевела злоумышленникам. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, действовали преступники по старой схеме.