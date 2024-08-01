«Это не я, это дочери могли задушить»: многодетная мать пытается откреститься от смерти грудничка в селе под Хабаровском

В один из дней А. пришла домой нетрезвая. Уложила дочерей и сына спать на маленьком диване, сама легла с ними. Зачем — этого она до сих пор не может объяснить. По версии следствия, во сне женщина навалилась на маленького сына и перекрыла дыхательные пути. Она спала настолько крепко, что ничего и не заметила.