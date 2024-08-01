«Это не я, это дочери могли задушить»: многодетная мать пытается откреститься от смерти грудничка в селе под Хабаровском

Небольшое село Некрасовка до сих пор обсуждает гибель малыша, который прожил всего три месяца. Следствие считает, что смерть грудничок принял от самого близкого человека — матери. Женщина этого не хотела, тем не менее попала под уголовное дело. В трагедии она винит старших детей. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
НЕ ПРОСНУЛСЯ
33-летняя А.* с мужем, двумя дочерьми (восемь и шесть лет) и новорожденным сыном жила на улице Бойко-Павлова. Ничего странного или экстраординарного за семьей замечено не было — обычные люди. Так о них думали окружающие до мая 2023 года.
В один из дней А. пришла домой нетрезвая. Уложила дочерей и сына спать на маленьком диване, сама легла с ними. Зачем — этого она до сих пор не может объяснить. По версии следствия, во сне женщина навалилась на маленького сына и перекрыла дыхательные пути. Она спала настолько крепко, что ничего и не заметила.
Приехавшие на утро врачи лишь констатировали смерть младенца. Следователи начали разбираться, проверили А. на алкоголь и наркотики. Результаты тестов были положительными. Муж после случившегося ушел из семьи, старших дочерей забрали. Уголовное дело было заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
ОФИЦИАЛЬНО
«По уголовному делу получены заключения ряда судебных экспертиз, проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить женщине обвинение в совершении инкриминируемого ей преступления», — прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
А. с обвинением не согласна. По данным правоохранительных органов, она заявляет: «Это не я, это дочери могли задушить». Мол, во сне ворочались и навалились на грудничка. А уголовное преследование вообще нужно прекратить.
«Обвинительное заключение утверждено, Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщила Ольга Ильина, старший помощник прокурора Хабаровского района.
Женщине грозит до двух лет колонии.
*Имя изменено.