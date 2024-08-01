Столкнувшиеся грузовики перекрыли движение на трассе М-5 в Челябинской области

В Челябинской области движение на участке трассы М-5 оказалось парализовано из-за крупного ДТП. На 1595-м километре дороги столкнулись два грузовика.
В региональном управлении Госавтоинспекции сообщили, что водители обеих машин живы, но получили травмы.
Искореженные машины развернуло так, что они полностью перекрыли трассу.
На месте ДТП сейчас работают автоинспекторы и аварийных служб.
— Просьба участникам движения учитывать информацию о перекрытии при планировании своего передвижения по указанному участку трассы, — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».