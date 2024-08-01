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Столкнувшиеся грузовики перекрыли движение на трассе М-5 в Челябинской области

В Челябинской области столкнулись два грузовика.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В Челябинской области движение на участке трассы М-5 оказалось парализовано из-за крупного ДТП. На 1595-м километре дороги столкнулись два грузовика.

В региональном управлении Госавтоинспекции сообщили, что водители обеих машин живы, но получили травмы.

Искореженные машины развернуло так, что они полностью перекрыли трассу.

На месте ДТП сейчас работают автоинспекторы и аварийных служб.

— Просьба участникам движения учитывать информацию о перекрытии при планировании своего передвижения по указанному участку трассы, — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».