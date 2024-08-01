В Приморье мужчина погиб после наезда поезда

В Приморье мужчина погиб в результате наезда поезда. Обстоятельства трагедии выясняет приморская транспортная прокуратура, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Трагедия произошла 1 августа в 10:50 на 9207 км Дальневосточной железной дороги между станциями Барановский и Раздольное. Мужчина 1991 года рождения попал под колеса пассажирского поезда. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения это не помогло.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Приморской транспортной прокуратурой проверяется соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, приморская транспортная прокуратура ведёт расследование по факту травмирования мужчины на железнодорожных путях во Владивостоке. Пострадавший выжил после наезда поезда.