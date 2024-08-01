В Приморье мужчина погиб после наезда поезда

Трагедия произошла 1 августа в 10:50 на 9207 км Дальневосточной железной дороги между станциями Барановский и Раздольное. Мужчина 1991 года рождения попал под колеса пассажирского поезда. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения это не помогло.