Ford поймал Volkswagen и отбойник на КАД. Погиб пассажир, а пробка тянется на километры

Смертельное ДТП произошло ночью 1 августа на северо-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Пробку протяженностью более 6 километров оно собирает до сих пор.
В 3:10 на 33-м километре внешнего кольца КАД, перед съездом на улицу Руставели, 24-летний водитель Ford Mondeo, ехавший в крайнем левом ряду, не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Polo под управлением 38-летнего мужчины, который следовал по соседнему, третьему, ряду. После этого «Форд» врезался в отбойник, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В результате аварии водителя «Форда» доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Водителя и 22-летнюю пассажирку «Фольксвагена» госпитализировали с тяжелыми травмами, а второй его пассажир, мужчина лет 30 на вид, погиб на месте.
По факту произошедшего полиция ведет проверку. По данным «Яндекс. Пробок», в одиннадцатом часу утра на внешнем кольце КАД в районе места аварии все еще наблюдается большой затор. Длина пробки — порядка 6,4 километра, начинается она еще от Рябовского шоссе.