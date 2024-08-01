Ford поймал Volkswagen и отбойник на КАД. Погиб пассажир, а пробка тянется на километры

В 3:10 на 33-м километре внешнего кольца КАД, перед съездом на улицу Руставели, 24-летний водитель Ford Mondeo, ехавший в крайнем левом ряду, не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Polo под управлением 38-летнего мужчины, который следовал по соседнему, третьему, ряду. После этого «Форд» врезался в отбойник, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.