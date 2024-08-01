Два подъезда разорвало, из-под завалов слышно человеческие крики и плач: в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме

1 августа в 11:45 в Нижнем Тагиле в районе Вагонки на улице Сибирская, 81, рухнул подъезд пятиэтажного дома из-за взрыва бытового газа.
По предварительным данным, во время взрыва пострадали пять человек, так как в рабочий день многие отсутствовали в своих квартирах. При этом, под завали могут оставаться люди. На место прибыли спасатели МЧС.
Дом, который пострадал от взрыва газа, построен в 1974 году — его сдали в эксплуатацию ровно полвека назад.
Последнее техническое обслуживание газового оборудования в доме проводили 19 июля, сообщили в пресс-службе ГАЗЭКС.
Прокуратура Свердловской области начала собственную проверку по факту обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома по улице Сибирская в Нижнем Тагиле.
Специалисты надзорного ведомства буду выяснять причины и обстоятельства ЧП. На место обрушения выехал исполняющий обязанности прокурора области Александр Юровских, чтобы лично координировать работу надзорных и правоохранительных органов.
Причины взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле пока выясняются экстренными службами. По предварительной версии — в подъезде взорвался бытовой газ. KP.RU следит за развитием событий, мы обновим материал, как только появится достоверная информация.